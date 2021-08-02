Вена, , 09:02 — REGNUM Пока точная дата возобновления переговоров по иранской ядерной сделке не определена. Известно только то, что седьмой раунд состоится после инаугурации нового иранского президента, назначенной на 5 августа. Об этом сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

США против Ирана Pw95

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«Как скоро после 5 августа, остаётся неизвестным», — подчеркнул в интервью газете «Известия» дипломат.

Аналитики называют 15 или 20 августа, сентябрь и даже октябрь, однако точного прогноза никто дать не может, отметил Ульянов. Постпред напомнил, что с 20 июня в переговорах имеет место перерыв. Вначале предполагалось, что он продлится дней десять, но это оказалось не так, добавил российский дипломат.

«После 5 августа» — единственный ориентир, который известен сегодня. Дальше решение будет принимать иранское руководство», — уточнил дипломат, добавив, что новая власть в Иране может скорректировать позицию в переговорах в Вене.

«Мы не знаем, какие изменения в иранских подходах могут произойти с учётом прихода к власти нового президента, формирования нового правительства», — отметил постпред РФ в Вене.

Он также подчеркнул, что совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе может быть восстановлен только в первоначальном виде «без каких-либо изъятий или довесков».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговоры в Вене по возвращению Ирана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по его ядерной программе не могут продолжаться бесконечно. Он добавил, что «сейчас мяч на иранской стороне» и Тегерану нужно принять решение.

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