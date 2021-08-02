Иркутск, 2 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Ветра принесли в Приангарье дым от природных пожаров, действующих на территории соседней Якутии. Как сообщает 2 августа ГУ МЧС РФ по Иркутской области, на сегодняшний день наблюдается задымление в 35 населенных пунктах Катангского, Казачинско-Ленского, Киренского, Усть-Кутского и Бодайбинского районов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Лесной пожар

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Вместе с тем, по данным стационарных пунктов наблюдения Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха и превышения предельно допустимых концентраций оксида углерода не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, дым от якутских лесных пожаров, гонит ветрами через Бурятию и Байкал на Иркутск и Иркутский район.

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