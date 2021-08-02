Москва, 2 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Одной из причин инфляции стало отсутствие на рынке труда мигрантов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК.

Мигранты

Он напомнил, что в 2020 году почти на два месяца пришлось закрыть стройки и прекратить работы по благоустройству, из-за чего строительные организации уволили людей.

«И они уехали. Действительно, возник дефицит рабочей силы. И достаточно большой. Я думаю, тысяч двести, наверное. Частью в ЖКХ, частью в сфере услуг и торговле, частью на стройке и так далее», — сказал мэр.

По его словам, далее произошло увеличение стоимости рабочей силы, и в итоге произошло усиление инфляции, которую Центробанк пытается притормозить ростом ставок.

Отвечая на уточняющий вопрос, стали ли мигранты причиной инфляции, Собянин сказал:

«Отчасти да. Не мигранты, а их отсутствие».

При этом бизнес адаптируется к новым условиям, считает мэр.