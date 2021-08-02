Сеул, , 09:00 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали небольшой спад уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведенного с 26 по 30 июля среди 2525 человек старше 18 лет, уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 44,1%, что на 0,6% меньше, чем неделю назад.

Не одобряют деятельность главы государства 52,4% респондентов, что на 0,2% больше по сравнению с прошлой неделей. От ответа воздержались 3,5% опрошенных.

За неделю уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа» вырос на 1,5%, до 35,2%, а правящей Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 1,5%, до 33,6%. Уровень поддержки Народной партии составил 7,7%, Открытой демократической партии — 7%, партии Справедливости — 3,1%, партии Базового дохода — 0,6%.