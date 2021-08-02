Сеул, 2 августа, 2021, 09:00 — ИА Регнум. В Южной Корее зафиксировали небольшой спад уровня поддержки политики главы государства. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на исследовательскую компанию Real Meter.

Иван Шилов ИА REGNUM Мун Чжэ Ин

Согласно результатам опроса, проведенного с 26 по 30 июля среди 2525 человек старше 18 лет, уровень поддержки политики президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина составил 44,1%, что на 0,6% меньше, чем неделю назад.

Не одобряют деятельность главы государства 52,4% респондентов, что на 0,2% больше по сравнению с прошлой неделей. От ответа воздержались 3,5% опрошенных.

За неделю уровень поддержки оппозиционной партии «Сила народа» вырос на 1,5%, до 35,2%, а правящей Демократической партии «Тобуро», напротив, сократился на 1,5%, до 33,6%. Уровень поддержки Народной партии составил 7,7%, Открытой демократической партии — 7%, партии Справедливости — 3,1%, партии Базового дохода — 0,6%.