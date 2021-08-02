Нефтеюганск, Югра, 2 августа, 2021, 08:53 — ИА Регнум. Глава Нефтеюганска (ХМАО) Сергей Дегтярёв после трёхмесячного отпуска намеревается покинуть пост мэра. Об этом он заявил журналисту «СургутИнформ-ТВ».

Admugansk.ru Сергей Дегтярёв

Его отпуск завершится 28 октября 2021 года. Тогда же истечёт срок его полномочий на посту главы Нефтеюганска. Именно в этот день истекает срок его полномочий, которые он исполняет с 2016 года.

Будет ли Сергей Дегтярёв избираться на второй срок, пока, по его словам, он «ещё сам не решил».

Исполнять обязанности главы Нефтеюганска будет его заместитель Андрей Пастухов.