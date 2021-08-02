Уфа, 2 августа, 2021, 09:04 — ИА Регнум. Закон, защищающий граждан от недобросовестных турагентов, намерены принять депутаты государственного собрания Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба республиканского госсобрания.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Туризм

Сообщается, что осенью текущего года депутаты госсобрания региона намерены вернуться к работе над законопроектом «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О туристской деятельности в Республике Башкортостан». Этот документ был принят в первом чтении летом 2020 года.

«Законопроект направлен на защиту прав потребителей на рынке туристских услуг и устанавливает запрет на осуществление деятельности турагентов без внесения сведений о них в единый федеральный реестр», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания республики.

Сообщается, что в Единый федеральный реестр турагентов будет вноситься информация о турагентах, с которыми туроператор работает напрямую, а также сведения об их партнерах — субагентах. Предполагается, что вся цепочка реализации турпродукта станет понятной и прозрачной. Этот порядок вводится по всей России: соответствующий механизм был прописан в федеральном законе, который вступит в силу 1 января 2022 года. В это же время должен начать работать и готовящийся в Башкирии закон.

«Из-за того, что отдельные звенья цепи находятся вне поля правового регулирования, уязвима вся система, а страдают в итоге туристы. В 2018 году и в начале 2019-го мы стали свидетелями череды локальных коллапсов на этом рынке. Из-за прекращения деятельности субагентов (центров бронирования) пострадали тысячи туристов, а также сами турагенты, потому что механизм возмещения ущерба потребителям в подобных ситуациях не прописан. Центр бронирования не является туроператором и не имеет с ним прямых договорных отношений, поэтому выпадает из общей системы. Ведение единого федерального реестра сделает рынок прозрачным. Наличие в реестре записи об участнике рынка туристских услуг будет гарантировать его благонадежность», — сообщил Толкачев.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии представлен проект стратегии развития туризма.