Вашингтон, 2 августа, 2021, 08:58 — ИА Регнум. На американской онлайн-площадке Bring a Trailer за 301 000 долларов (около 22 млн рублей) продали редкий суперкар Porsche GT3 2007 года выпуска. Об этом сообщается на сайте компании.

Bring a Trailer Porsche GT3 2007 года выпуска

Пробег суперкара составляет всего 17 700 км. Главное отличие проданного на аукционе GT3 от обычной версии заключается в более производительном «движке».

Специалисты компании RUF увеличили рабочий объём 3,6-литрового атмосферного мотора до 3,8 литра. У силового агрегата были заменены: поршневая группа, выпускная система, а также блок управления.

После модернизации производительность силового агрегата увеличилась до 445 л. с. (420 Нм). Крутящий момент на колёса автомобиля передаётся через шестипозиционную механическую трансмиссию.

Кроме того, более спортивная Porsche GT3 имеет новый кузов, усиленную подвеску и карбоновые делали.

Ранее компания Bring a Trailer выставила на торги вседорожную версию BMW Z4 M 2007 года выпуска. Автомобиль предназначен для скоростного перемещения по бездорожью. Ориентировочная цена машины составляет 15 тыс. долларов (порядка 1 млн рублей).

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