Кызыл, 2 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Туве за минувшие сутки выявили 160 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев заражения с начала года достигло 7019.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители зарегистрированы в Кызыле, Кызылским, Пий-Хемском, Тандинском и других районах региона.

«Из 160 заболевших 8 детей, 110 больным от 18 до 49 лет, 30 человек в возрасте от 50 до 64 лет, 12 пожилых людей старше 65 лет», — отметили в минздраве.

В стационарах Кызыла в настоящее время лечится 1452 пациента. 44 тяжёлых больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Занятость коечного фонда достигла 80%.

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