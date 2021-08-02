Москва, 2 августа, 2021, 08:49 — ИА Регнум. В Москве планируется притормозить рост цен, активизировав сезонную торговлю. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РБК.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Овощи

Мэр рассказал, что удалёнку в школах с нового учебного года вводить не планируется, однако День города и другие фестивали пройдут без массовых мероприятий.

«Ярмарки будут работать, но без культурной программы, — сказал Собянин. — Сезонную торговлю надо активизировать, чтобы увеличить конкуренцию и притормозить рост цен».