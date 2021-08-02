Брюссель, , 09:02 — REGNUM Серию образовательных онлайн-мероприятий профинансирует на Украине Европейская служба внешних связей. Проект нацелен на расширение круга «проевропейски настроенной» образованной молодёжи, сообщает 2 августа RT со ссылкой на документ.

Терещенковская улица в Киеве AMY

Тендер объявлен на €800 тыс. Подрядчики должны будут организовать по всей Украине серию онлайн-модулей EU Study Days и рабочих визитов, разработать обучающие онлайн-платформы, создать виртуальные классы и организовать вебинары.

В проекте EU Study Days, который реализуется в стране с 2013 года, участвовали студенты и выпускники вузов, но теперь он должен охватить школьников и старшеклассников.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Европы объявил тендер на €55 тыс. для специалистов, которые могли бы давать консультации в сфере развития системы управления крупными городами Украины.

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