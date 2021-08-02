Вашингтон, , 08:57 — REGNUM Командующий ВМС Соединенных Штатов в Европе и Африке Роберт Берк во время мероприятия на мемориале Военно-морских сил в Вашингтоне назвал условия, при которых корабли НАТО в Черном море могут нанести удар по флоту России.

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По его словам, такой сценарий возможен, если капитан любого корабля НАТО расценит действия России как провокацию или угрозу. При этом он отметил, что российские корабли регулярно сопровождают суда НАТО в акватории Черного моря.

«Можно сказать, что они (Россия) подначивают нас к тому, чтобы мы выстрелили первыми, — цитирует его Business Insider. — Мы не собираемся делать этого первыми, если нас не спровоцируют, но я не собираюсь требовать от своих командиров терпеть первый удар в челюсть».

Вместе с тем адмирал признал, что действия российских военных в акватории Черного моря «безопасны и исполнены профессионально».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чёрном море прошли масштабные военно-морские учения НАТО и сателлитов блока Sea Breeze — 2021, в которых было задействовано 32 боевых корабля стран НАТО, 40 самолетов и порядка пяти тыс. военнослужащих. Незадолго до начала этих учений на морских границах России в Чёрном море были устроены провокации с участием британского эсминца Defender и фрегата ВМС Нидерландов Evertsen.

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