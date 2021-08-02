Владивосток, 2 августа, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Во Владивостоке 2 августа отметили 91-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск России, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM День ВДВ

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Памятный митинг прошёл у мемориала приморцам, погибшим в ходе локальных войн и военных конфликтов.

Со словами поздравлений к участникам митинга обратился вице-мэр Владивостока Максим Акульшин:

«Несгибаемый характер, мужество, умение побеждать в самых сложных условиях — вот главные качества, которые отличают бойцов десантуры. Отдельные слова благодарности — ветеранам ВДВ. Очень важно, что свои знания и опыт, свои традиции вы сегодня передаёте нынешнему поколению солдат и офицеров. Такая связь поколений — незаменима».

В торжественно концерте приняли участие лучшие творческие коллективы.

В завершение митинга участники почтили память приморцев, погибших в локальных войнах, минутой молчания и возложением цветов к мемориалу.

В соцсетях жители Владивостока пишут, что в этот день фонтаны оказались выключенными, чиновники объяснили, что их закрытие связано с профилактическими работами. Праздник ВДВ здесь ни при чём.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны РФ Сергей Шойгу осмотрел новые и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники Воздушно-десантных войск в рамках приуроченного ко дню ВДВ военно-спортивного праздника, организованного на полигоне «Алабино».