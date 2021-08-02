Екатеринбург, 2 августа, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Численность российских военных, задействованных в совместных трёхсторонних учениях в Таджикистане неподалёку от границы с Афганистаном, увеличена до 1800 человек. Об этом сообщает 2 августа пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Mil.ru На учениях

Решение о наращивании численности личного состава принял командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин. Совместные учения подразделений вооруженных сил России, Узбекистана и Таджикистана пройдут с 5 по 10 августа на таджикском полигоне Харб-Майдон. От афганской границы его отделяет 20 км.

Количество привлекаемой на совместное учение военной и специальной техники увеличено вдвое — до 420 единиц. В общей сложности три государства привлекут к учениям более 2,5 тыс. военнослужащих и около 500 единиц вооружения и военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что спешный отвод иностранных контингентов из Афганистана привёл к резкому скачку военно-политической напряжённости в регионе.

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