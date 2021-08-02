Южно-Сахалинск, 2 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске 26-летняя женщина во сне придавила своего двухмесячного сына. В отношении неё возбуждено уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. При этом ранее её уже осудили за аналогичное преступление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в региональном СУ СКР.

Pixabay.com Младенец

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Известно, что подозреваемая уснула с ребёнком на диване. Младенец скончался от механической асфиксии от сдавления грудной клетки и живота

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве сменился подозреваемый в убийстве десятимесячного младенца. Обвинение в совершении преступления предъявлено 22-летней родственнице ребёнка.