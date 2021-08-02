Кемерово, 2 августа, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Дикого медведя заметила у стелы на границе Томской и Кемеровской областей. Видео с вышедшим к дороге хищником появилось в томских пабликах в соцсетях.

Скриншот со страницы паблика «Регион-70 | Томск» в соцсети «ВКонтакте» Медведь у стелы «Томская область»

По словам томского охотоведа Сергея Кустова, в момент съёмки медведь фактически находился в заказнике «Нижне-Томский», на территории Юргинского района Кемеровской области.

Кустов отметил, что это молодой медведь — так называемый пестун. И он «уже не первый раз выходит к трассе, его видели две недели назад», приводит слова охотоведа «Интерфакс». Информация о хищнике направлена в кузбасский департамент охраны объектов животного мира.

Кустов предположил, что косолапого привлекают остатки пищи и мусор, разбросанный у дороги. Охотовед советует ни в коем случае не кормить медведя при встрече с ним на трассе.

Как сообщало ИА REGNUM, два трагических случая с участием медведей произошло этим летом в Красноярском крае. В июне хищник загрыз подростка, в июле жертвой другого медведя стал турист из Москвы.

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