Казань, 2 августа, 2021, 09:09 — ИА Регнум. В Татарии с связи с высокой пожароопасностью лесов объявлено штормовое предупреждение, сообщает региональное управление Росгидромета.

30.mchs.gov.ru Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

В период с 2 по 5 августа на территории Татарии местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс), говорится в сообщении.

2 августа прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем составит +29…+34 градуса, в ночь на 3 августа — около +20.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа на востоке Свердловской области объявлена высокая пожарная опасность (четвёртый класс горимости леса по региональной шкале).

Читайте также: В Татарию вернётся аномальная жара