Екатеринбург, 2 августа, 2021, 08:40 — ИА Регнум. На Екатеринбургской кольцевой автодороге произошло массовое ДТП с участием четырёхлетнего ребёнка, сообщили в городском отделении ГИБДД.

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Водитель автомобиля «ВАЗ 21 103» отвлёкся и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с автомобилем «Ford Transit». От удара «ВАЗ» отбросило на автомобиль «KIA», тот, в свою очередь, сместился на другую полосу и задел иномарку «Skoda».

Пострадали двое человек — 38-летний водитель отечественного автомобиля и сидевший в «KIA» четырёхлетний ребёнок. Обоих госпитализировали, мальчику диагностировали ушиб и ссадины левого предплечья. К счастью, детское кресло было подобрано водителем верно, благодаря чему серьёзных травм удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в массовом ДТП в Свердловской области скончались трое взрослых и ребёнок.

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