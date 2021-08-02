Улан-Удэ, 2 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО по итогам 44-й сессии призвал власти России остановить ослабление режима охраны озера Байкал. На кардинальное улучшение ситуации дано несколько месяцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в коалиции «Реки без границ».

(сс) AndreyKlementyev Байкал

Как отмечается, комитет выразил беспокойство в связи с разрешением временно расширить диапазон допустимых колебаний уровня Байкала в 2,3 раза. Кроме того, «камнями преткновения» стали неконтролируемая застройка побережья и ситуация с отходами Байкальского ЦБК. России также рекомендовано пригласить на озеро международную миссию для обсуждения наболевших вопросов.

По словам российского координатора коалиции Александра Колотова, рекомендации ЮНЕСКО конкретизируют пути выполнения поручения президента РФ Владимира Путина об охране Байкала, которое было дано еще в сентябре 2019 года.

«Президент фактически поручил привести управление объектом всемирного наследия в соответствие с предписаниями ЮНЕСКО, и вот теперь, после двухлетней отсрочки, у российских ведомств есть ясные инструкции на этот счет и считанные месяцы для их реализации», — отметил он.

Подробный отчёт о выполнении решения по Байкалу Россия должна предоставить к февралю 2022 года, то есть через шесть месяцев. В случае неисполнения озеро может быть включено в перечень объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой.