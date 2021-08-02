Уфа, 2 августа, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Два человека пострадали в результате столкновения мотоцикла с автомобилем в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Мотоцикл

Сообщается, что вечером 1 августа в Кумертау 27-летний мужчина сел за руль мотоцикла. По одной из версий, на 223 км автотрассы Оренбург — Уфа при обгоне он столкнулся со встречным автомобилем «Kia Sportage».

Отмечается, что в результате ДТП получили травмы водитель мотоцикла и его 34-летний пассажир. Их срочно доставили в медучреждение. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии произошло ДТП с участием трех автомобилей.