Якутск, 2 августа, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Хангаласский район Якутии отчитался об успешной вакцинации от COVID-19, выполнив план на 62,1%. В том числе семь населённых пунктов полностью привили всех желающих, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в оперативном штабе республики.

Yarregion.ru Вакцинация

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Вакцина «Спутник Лайт» в районе есть в наличии.

В целом план по вакцинации в Якутии выполнен на 60%, заявил глава региона Айсен Николаев. По его словам, уже была использована почти вся вакцина, поступившая в регион (97%).

«В остатках по всей республике сейчас порядка 10 тысяч доз, в основном это «ЭпиВакКорона». «Спутник V» очень быстро заканчивается: последняя поставка была 27 июля, мы получили 2,5 тысячи доз, и они уже почти все использованы», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Якутии жалуются на дефицит вакцины от COVID-19. Жалоба на нехватку материала для прививания от инфекции поступила от жительницы республики на портал для приёма обращений от населения One Click Yakutia.

По словам якутянки, она обзвонила все поликлиники Якутска, ни в одной из них первого компонента вакцины нет. Женщина не может привиться, а без прививки её не допускают на работу.