Ульяновск, 2 августа, 2021, 08:30 — ИА Регнум. На XVI Параолимпийских летних играх в Токио в составе российской сборной за медали будут бороться три спортсмена из Ульяновской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Kremlin.ru Российский флаг на Олимпиаде

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Представлять регион на соревнованиях будут легкоатлеты Анастасия Соловьёва, Никита Котуков и дзюдоистка Ольга Забродская. Все спортсмены являются неоднократными победителями и призёрами международных соревнований.

Тренировочные сборы перед вылетом в Токио состоятся в Подмосковье. Перед отъездом спортсменов врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских пожелал им удачи.

Как сообщало ИА REGNUM, Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа, медали разыграют в 22 видах спорта, в том числе впервые — по бадминтону и тхэквондо. В состав российской команды включён 241 спортсмен из 50 регионов страны.