Тбилиси, 2 августа, 2021, 08:32 — ИА Регнум. В Тбилиси в последнее время сильно ухудшилась криминогенная ситуация. Об этом написал лидер оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ника Мелия 1 июля в соцсети Facebook.

(сс) shankar s Туристы в Тбилиси

Оппозиционер прокомментировал смерть жительницы Австралии, тело которой нашли 31 июля в тбилисском парке на горе Мтацминда. В МВД Грузии по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство».

«С каждым днем Тбилиси становится городом, опасным для жизни, — заявил Мелия. — Опасным для тбилисцев, приезжих, для приехавших из других городов и сёл Грузии, а также для иностранцев и туристов».

По мнению оппозиционера, в безопасности в грузинской столице чувствуют себя якобы только представители криминального мира. Мелия обвинил в этом правящую партию «Грузинская мечта» и заявил, что её нужно «отстранить от власти».

Стоит отметить, что ранее Мелия объявил, что будет участвовать в выборах мэра Тбилиси, назначенных на 2 октября. Его основным конкурентом будет действующих глава столицы Каха Каладзе, который также является генеральным секретарём «Грузинской мечты».