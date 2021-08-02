Уфа, , 08:34 — REGNUM Помощник главы Башкирии по вопросам развития транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства Тимур Мухаметьянов начал работу в Министерстве транспорта России. Об этом 2 августа он сообщил на своей странице в социальной сети.

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По его словам, за четыре года, которые он провел в Башкирии, было сделано не мало: возобновлено возведение Восточного выезда, отремонтирован железнодорожный вокзал в Уфе, построен новый терминал в аэропорту. К тому же, в республике была введена единая система оплаты проезда и транспортная карта «Алга». Начали реализовываться проекты по возведению уфимского железнодорожного кольца и магистрального трамвая, добавил он.

«С этой недели в рамках Минтранса России в Москве начинаю работу по повышению эффективности использования международных транспортных коридоров», — сообщил Мухаметьянов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Тимур Мухаметьянов был назначен помощником главы Башкирии 15 апреля 2020 года.