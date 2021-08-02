Киев, 2 августа, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В результате системного кризиса в энергетической сфере на протяжении ближайшего времени Украина будет зависеть от поставок электроэнергии из России. Такое мнение 2 августа высказал член комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ, председатель Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец в эфире телеканала «Наш».

Иван Шилов REGNUM Энергетика

»Мы входим в системный кризис энергетики, и, к сожалению, будем зависеть от поставок электроэнергии из России и Белоруссии. Это уже однозначно», — сказал он.

По словам Волынца, на данный момент запасы угля у украинских тепловых электростанций составляют 800 тыс. тонн, в то время как им необходимо 3 млн тонн.

Также депутат Рады отметил, по его мнению, эти запасы не пополняются якобы в результате снятия в 2019 году запрета на импорт электроэнергии из России.

«Это как гибридная война. Встали украинские шахты, стали останавливаться блоки тепловых электростанций, получили огромные убытки», — заявил он.

Кроме того, член комитета Верховной рады добавил, что одной из причин кризиса в сфере энергетики Украины стали действия местных спекулянтов, нанесших летом украинским производителям электроэнергии миллиардные убытки.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля депутат украинской Верховной рады, член фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» Людмила Буймистер заявила, что подготовка энергетического хозяйства Украины к новому отопительному сезону сорвана.