Ульяновск, 2 августа, 2021, 08:23 — ИА Регнум. В Ульяновской области число проведённых тестов на коронавирус и количество обследованных превысило 1 млн. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям ведомства, с начала пандемии в Ульяновской области проведено за весь период 1 054 605 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию, обследованы 1 011 086 человек.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выявлено 65 894 случая заражения коронавирусом, вылечились 61 495 пациентов. COVID-19 стал причиной смерти 1985 жителей.