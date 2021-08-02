Ульяновск, 2 августа, 2021, 08:17 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По оперативной информации ведомства, 1 августа в Ульяновской области официально выявлено 265 носителей коронавируса, сутками ранее было подтверждено 263 случая заражения. Это максимальный прирост за последние три недели, начиная с 11 июля, когда за сутки было лабораторно подтверждено 215 случаев заражения SARS-CoV-2.

По сведениям ведомства, в настоящее время под наблюдением находятся 15 497 контактных лиц, сутками ранее было 15 427 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске на крыше областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи, где открывается прекрасный вид на Волгу, состоялась арт-терапия для медиков. Они нарисовали маяк с парусником.