Кызыл, 2 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Туве с 2 августа вновь откроются торговые центры, непродовольственные магазины, бани, фитнес-клубы и другие заведения. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, условием для возобновления работы станет вакцинация предпринимателей и персонала.

Minzdravtuva.ru Вакцинация от коронавируса. Тува

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При этом сотрудников, имеющих медицинские отводы от прививок, не будут допускать к работе в период пандемии.

«Руководство предприятий должно предоставить в региональное управление Роспотребнадзора список привитых работников с указанием даты вакцинации», — отметили в правительстве.