Благовещенск, 2 августа, 2021, 08:16 — ИА Регнум. В Амурской области продолжают идти ливни, создающие высокую угрозу затопления территорий. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в амурском центре гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, 2−4 августа в регионе ожидаются грозы и сильные ливни.

Pixabay.com Ливень

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Обильные дожди создают в Приамурье высокую угрозу подтопления дорог, сельскохозяйственных земель и приусадебных участков. Руководителям муниципалитетов и профильных ведомств рекомендуется принять меры профилактики и контролировать ситуацию. Метеорологи констатировали риск возникновения аварий на объектах энергоснабжения, дорогах и в работе системы ЖКХ.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа циклон в Приамурье отрезал от дорожного сообщения три населённых пункта. Из-за подтопления были заблокированы дороги, подтоплены дома и огороды, размыты мосты. В населённые пункты Валуево, Александровка, Талакан пока проезд невозможен, в село Гомелевка можно попасть только по объездной дороге. В городе Завитинск открыт пункт временного размещения людей.