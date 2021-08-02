Чита, 2 августа, 2021, 08:15 — ИА Регнум. В Забайкальском крае с 30 июля по 1 августа проверили сотникафе и ресторанов на соблюдение антиковидных мер и выявили несколько нарушений. Подробности 2 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба департамента ЗАГС Забайкальского края Свадьба

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

В нарушение порядка контролёры выявили проведение двух свадеб и пяти банкетов.

«Можно уже сейчас сказать, что по данным фактам составят протоколы», — пояснил помощник министра экономического развития Забайкальского края Игорь Номоконов.

Всего за неделю (с 26 по 30 июля) в Чите проверено 769 объектов общественного питания и торговли. Выявлено 27 нарушений. Предприниматели не измеряют температуру тела сотрудников, покупатели магазинов и кафе не соблюдают социальную дистанцию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 22 июня из-за роста заболеваемости COVID-19 в Забайкалье запрещено проведение банкетов, корпоративов, фуршетов и свадеб.

Читайте также: В Забайкалье обеспокоены заболеваемостью COVID-19 среди детей