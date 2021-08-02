Пенза, 2 августа, 2021, 08:50 — ИА Регнум. В Пензенской области за прошедшие сутки умер 21 ковид-пациент. Всего в регионе по состоянию на 2 августа подтверждено 1644 летальных исхода от COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшую неделю (26 июля — 1 августа) умерли 149 пензенцев. Причина летальных исходов — коронавирусная инфекция, осложнение — пневмония.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области режим повышенной готовности продлен до 31 августа включительно.

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