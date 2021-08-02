Красноярск, 2 августа, 2021, 08:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на утро 2 августа зарегистрировано 14 лесных пожаров на площади 3,1 тыс. га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минлесхозе.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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Очаги возгораний действуют в Бирилюсском, Богучанском, Кежемском и Эвенкийском районах. В министерстве заверили, что огонь не угрожает населённым пунктам. Один пожар локализован. В тушении принимают участие 315 человек, задействовано девять единиц техники.

За прошедшие выходные (31 июля — 1 августа) в крае потушили семь лесных пожаров. По предварительным данным, они возникли из-за сухих гроз.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде районов Красноярского края, а также в городе Норильске действует особый противопожарный режим.