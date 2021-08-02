Пекин, , 08:10 — REGNUM Бывший замглавы высшего органа по регулированию банковского сектора Китая попал под следствие, сообщает агентство Синьхуа.

Юань Иван Шилов © ИА REGNUM

Бывший заместитель председателя высшего органа банковского регулирования Китая Цай Эшэн, находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях партийных дисциплинарных правил и законов

Цай занимал должность заместителя главы бывшей Комиссии по банковскому регулированию Китая, которая была заменена комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности после реструктуризации кабинета министров в 2018 году.

Расследование проводится Центральной комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией.