Пекин, 2 августа, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Бывший замглавы высшего органа по регулированию банковского сектора Китая попал под следствие, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

Бывший заместитель председателя высшего органа банковского регулирования Китая Цай Эшэн, находится под следствием по подозрению в серьезных нарушениях партийных дисциплинарных правил и законов

Цай занимал должность заместителя главы бывшей Комиссии по банковскому регулированию Китая, которая была заменена комиссией по регулированию банковской и страховой деятельности после реструктуризации кабинета министров в 2018 году.

Расследование проводится Центральной комиссией Коммунистической партии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией.