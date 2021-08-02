Чебоксары, 2 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В Чувашии в связи с возвращением жары установилась высокая пожарная опасность. Об этом сообщает управление МЧС со ссылкой на Чувашгидромет.

Наталия Николаева ИА REGNUM На Волге в Чебоксарах

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По данным ведомства, со 2 по 4 августа 2021 года в республике ожидается «жёлтый» уровень погодной опасности, то есть стихия потенциально опасна. В эти дни в большинстве районов будет высокая пожароопасность.

Спасатели призывают жителей воздержаться от посещения лесов, напоминая, что во время жары «резко возрастёт угроза» пожаров.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 и 3 августа в Чувашии температура воздуха составит +30…+35 градусов. Могут выпасть кратковременные дожди.