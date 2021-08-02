Кемерово, 2 августа, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на сегодня, 2 августа, за прошедшие сутки выявлен 201 случай заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 205 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Кемерово — 45, Новокузнецк — 39, Междуреченск — 20, Осинники — 14, Калтан — девять, Новокузнецкий МР — девять, Анжеро-Судженск — восемь, Ленинск-Кузнецкий — восемь, Прокопьевск — семь, Белово — шесть, Гурьевский МО — пять, Тайга — четыре, Промышленновский МО — четыре, Яшкинский МО — три, Киселевск — два, Краснобродский — два, Крапивинский МО — два, Тисульский МО — два, Ижморский МО — один, Кемеровский МО — один, Прокопьевский МО — один, Юргинский МО — один», — уточняет оперативный штаб региона.

За это же время 201 пациент выздоровел, пятеро скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 46 475 случаев заражения коронавирусом, 43 565 человек выздоровели, 989 пациентов скончались.