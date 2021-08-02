Улан-Удэ, 2 августа, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В аэропорту Иркутска 1 августа встретили серебряного призёра Олимпийских игр в Токио по стрельбе из лука Светлану Гомбоеву. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, делегацию возглавил президент региональной Федерации стрельбы из лука Вячеслав Цыбикжапов.

Правительство Бурятии Призёра Олимпиады в Токио Светлану Гомбоеву встретили в аэропорту Иркутска

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По его словам, серебряная медаль Олимпиады в командном зачете предполагает выделение за счёт республиканского бюджета двухкомнатной квартиры и премии тренеру и спортсмену по 583 тысячи рублей. Кроме того, Гомбоевой будет начисляться ежемесячная выплата.

«Большое спасибо всем тем, кто был рядом, кто выражал мне слова поддержки, писал мне добрые слова, поздравлял с медалью», — отметила по приезду сама спортсменка.

Напомним, сборная России по стрельбе из лука в составе Светланы Гомбоевой, Елены Осиповой и Ксении Перовой завоевала серебряную медаль 25 июля.