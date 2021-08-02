Москва, 2 августа, 2021, 08:08 — ИА Регнум. В основном ошибки при езде на автомобиле, оснащенным механической коробкой передач (МКПП), автовладельцы совершают при попытке динамичного разгона, сообщил автомобильный эксперт Егор Васильев в интервью агентству «Прайм».

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили

Васильев отметил, что автомобили с «автоматом» пользуются большой популярностью, однако полностью они не вытеснили машины с «механикой». Езда на последних требует знания определенных нюансов.

Так, по словам эксперта, при попытке динамичного разгона автовладельцы машин с МКПП нередко совершают ошибки, которые могут сократить ресурс трансмиссии.

«Первое, что необходимо запомнить: любые попытки переключать передачи без нажатия на педаль сцепления недопустимы», — сообщил Васильев.

Эксперт не рекомендует «выкручивать мотор практически до отсечки», а следом резко с рывком переключаться на повышенную передачу. По его словам, это может существенно сократить срок службы МКПП.

Также Васильев рассказал, что не стоит постоянно держать руку на рычаге трансмиссии.

«Даже незначительное усилие на нем приводит к повышению трения в механизме выбора передачи, в результате чего могут появиться большие люфты и затруднения при переключениях», — пояснил эксперт.

Ранее автоэксперт рассказал, что на износ автоматической коробки передач может повлиять слишком динамичная или длительная медленная езда.

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