Уфа, 2 августа, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Два раза в минувшие выходные выезжали спасатели на поиски людей в Башкирии. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

Alexander2018 Горы

Сообщается, что 31 июля спасатели Белорецкого района получили информацию о том, что на Инзерских зубчатках не может найти дорогу женщина, которая отстала от туристической группы. Вскоре она была найдена.

1 августа спасатели г. Белорецка получили подобное сообщение: в этих же горах заблудился мужчина 1987 года рождения. Его также оперативно нашли.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии обнаружили заблудившихся в лесу женщину с внуками.