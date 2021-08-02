Чита, 2 августа, 2021, 08:02 — ИА Регнум. Приаргунское производственное горно-химическое объединение (ППГХО) начало производить кислород для медучреждений Забайкальского края. Об этом 2 августа сообщила пресс-служба краевого министерства экономического развития. По оценке замминистра профильного ведомства Дениса Рысева, в больницы и поликлиники региона ежедневно будет поставляться 70 баллонов кислорода.

Мастер Снов Баллоны с кислородом

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В министерстве добавили, что договоры о поставке кислорода каждое лечебное учреждение региона будет заключать с ППГХО самостоятельно, в зависимости от своих ежедневных потребностей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле регионы России в связи с ухудшением эпидемической обстановки по коронавирусу получили 55 тонн медицинского кислорода по линии Минобороны России.

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