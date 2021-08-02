Ульяновск, 2 августа, 2021, 07:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области два дня будет стоять сильная жара. Об этом предупреждает управление МЧС со ссылкой на ульяновский центр по гидрометеорологии.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Жара

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По данным ведомства, сегодня днём, 2 августа, и 3 августа в регионе ожидается жара +32…+37 градусов. В связи с этим объявляется «жёлтый» уровень погодной опасности, который означает, что стихия потенциально опасна.

Спасатели призывают жителей при возможности гулять только утром или вечером, ограничив тем самым пребывание на солнце, чаще ополаскивать водой руки и лицо, пить больше жидкости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области действует особый противопожарный режим.