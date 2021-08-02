Якутск, 2 августа, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Мирнинском районе Якутии не тушили должным образом лесной пожар возле населённого пункта, пока не вмешалась прокуратура. Только после актов прокурорского реагирования к ликвидации возгорания были привлечены дополнительные силы и средства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

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Лес горел в 4,5 км от посёлка Сельдюкар. Выезжавший на место ЧП исполняющий обязанности прокурора города Мирный установил, что сил и средств для его тушения задействовано недостаточно. Лесопожарную обстановку возле населённого пункта ведомство оценило как сложную.

В адрес руководителей комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Мирнинского района и районного лесничества внесены представления. Сейчас лесной пожар посёлку не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели в Якутии за сутки ликвидировали 15 лесных пожаров. Сложная обстановка сохраняется в Вилюйском, Верхневилюйском, Мирнинском, Горном, Жиганского, Кобяйском, Нюрбинском, Олекминском и Сунтарском районах, где зарегистрировано 140 очагов возгорания.