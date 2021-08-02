Чита, 2 августа, 2021, 07:54 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Забайкалье продолжает оставаться напряженной. Особенно тревожит специалистов заболеваемость среди детского населения. Об этом 2 августа сообщил исполняющий обязанности руководителя краевого Роспотребнадзора Евгений Гредюшко.

Цитата из м/ф «Трое из Простоквашино». реж Владимир Попов. 1978. СССР Болеет

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

По его оценке, введенные вакцинация и ограничительные меры показывают свою эффективность: показатели заболеваемости снижаются.

«При этом нужно продолжить эффективный контроль за исполнением ограничительных мероприятий, соблюдением масочного режима. Особое внимание следует уделить общественному транспорту, офисам организаций, поскольку в этой категории отмечается некоторый рост по сравнению с предыдущими периодами», — отметил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях Забайкальский край получил 19 200 доз вакцины «Спутник-V».

Читайте также: В Забайкалье поступила крупная партия вакцины от COVID-19