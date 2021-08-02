Синин, Китай, 2 августа, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Провинция Цинхай на северо-западе Китая ввела пятилетний запрет на рыбную ловлю в некоторых частях Цинхайского участка реки Хуанхэ и ее притоков, сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Mercator Media 2017 Рыболовство в Арктике

Запрет, который будет действовать до 31 июля 2026 года, распространяется на основное русло реки Хуанхэ в Цинхае, два озера и девять притоков второй по длине реки страны, сообщили в департаменте сельского хозяйства и сельских дел провинции Цинхай.

Получивший название «водонапорная башня Китая», Цинхай является родиной района Сандзянъюань (кит. «исток трех рек»), где берут начало три основные реки страны, включая Янцзы, Хуанхэ и Ланьцзанцзян.

Расположенный в северо-восточной части Тибетского нагорья, провинция Цинхай также является домом для многих редких видов водных диких животных, которые являются эндемичными для Китая.