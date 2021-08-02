Чойский район, Алтай, 2 августа, 2021, 07:51 — ИА Регнум. В Чойском районе Республики Алтай вынесен приговор по делу об убийстве трёх человек из хулиганских побуждений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, за совершение преступления осуждён 18-летний местный житель.

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По данным следствия, в ночь на 18 июля подсудимый, которому в тот момент было 17 лет, после совместного распития спиртных напитков у знакомых напал с ножом на 24-летнего собутыльника. Когда тот потерял сознание, юноша переключился на спавших хозяйку дома и её сожителя.

«Продолжая задуманное, подросток с целью убийства клинком ножа нанес мужчине и женщине не менее чем по одному удару каждому в область шеи, после чего скрылся с места происшествия», — отметили в управлении.

Одному из потерпевших через некоторое время удалось вызвать скорую. Все раненые были доставлены в больницу, где им оказали помощь.

Суд признал подсудимого виновным, но при вынесении приговора учёл его несовершеннолетний возраст в момент преступлений. В результате юноша приговорён к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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