Москва, 24 марта, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Четырнадцатилетний Артём Донсков, подрабатывающий гардеробщиком в «Крокус Сити Холле» в день концерта группы «Пикник», рассказал, как вместе со сверстниками спасал людей после начала террористической атаки. По его словам, оставалось совсем немного до третьего звонка, когда раздались выстрелы, и толпа людей побежала к служебному входу.

Кадр из видео

Поняв, что посетители концертного зала бегут в тупик, Артём вместе с коллегами-сверстниками стал направлять всех к выходам.

«Мы это увидели и решили скоординировано их вывести через экстренный выход», — рассказал Донсков Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

Когда открыли аварийный вход, все вышли из здания.

«Мы выходили самыми последними, провели людей до торгового центра «Вегас», до метро, в сторону МКАД, в сторону парковки», ― добавил подросток.

Как только люди были на безопасном расстоянии от «Крокуса», Донсков позвонил маме и обо всём рассказал — тогда ещё даже не было новостей о теракте. Он уехал домой до начала возгорания.

Как сообщало ИА Регнум, вместе с Донсковым людей спасал 15-летний школьник Ислам Халилов. Во время террористической атаки он вывел из здания больше сотни людей. Школьник на концерте группы «Пикник» подрабатывал в гардеробе и находился неподалёку от вооружённых боевиков. За смелось и спасение людей председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин представил подростка в награде. Ему вручат медаль мусульман России «За заслуги».

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Сотрудник службы охраны подмосковного торгово-развлекательного центра «Крокус Сити Холл» Алексей Осанушков также спас более 100 человек, выведя их из здания во время нападения террористов. Он рассказал, что началось всё очень внезапно, но было подготовлено заранее 100%. Охранник сообщил, что террористы начали стрелять в спины посетителей, люди стали убегать, он сам встречал их на первой линии. Осанушков также видел, как из автомата убили его друга, стоявшего рядом.

Дежурившие в «Крокус Сити Холле» в день теракта медики сразу после нападения начали спасать людей и оказывать помощь пострадавшим. За первые минуты с начала стрельбы они вывели из здания как минимум 11 человек и помогли им выжить.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошёл вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько вооружённых боевиков ворвались в здание и открыли беспорядочную стрельбу. Террористов, подозреваемых в совершении нападения, задержали в Брянской области.

По данным СК, число погибших в результате теракта выросло до 137 человек. Минздрав Московской области 24 марта обновил список пострадавших в результате теракта, в нём содержатся имена 180 человек.

Президент России Владимир Путин в обращении к нации объявил 24 марта днём общенационального траура по жертвам теракта. Глава государства в церкви на территории Ново-Огарёво поставил свечу за упокой погибших при нападении террористов.