Чита, 2 августа, 2021, 07:44 — ИА Регнум. Департамент по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края обеспокоен увеличившимся числом ложных вызовов, принятых по единому номеру «112». Об этом 2 августа сообщает пресс-служба правительства региона.

24.mchs.gov.ru Пожарные

Как пояснил заместитель начальника ведомства края Игорь Петров, всего поступило уже более 250 тысяч вызовов, из которых ложными оказались более 115 тысяч.

«Пожарные узнают о том, что сообщение является ложным только после прибытия к месту. На поиски несуществующего пожара тратятся минуты, которых может не хватить при возникновении настоящей угрозы», — отметил чиновник.

Специалисты отмечают, что часто школьники вызывают пожарных в надежде сорвать экзамен или контрольную работу.