Пекин, 2 августа, 2021, 07:43 — ИА Регнум. Министерство финансов и Министерство по чрезвычайным ситуациям Китая выделили 1 млрд юаней (около $155 млн) из центрального фонда помощи при стихийных бедствиях для поддержки ликвидации последствий стихийных бедствий и восстановления в пострадавшей от наводнения провинции Хэнань, сообщает агентство Синьхуа.

terimakasih0 Наводнение

Финансирование в основном будет направлено на переселение и помощь в проживании людей, пострадавших от наводнений, а также на реконструкцию поврежденных зданий. По данным Министерства финансов, для поддержки ликвидации последствий наводнений и обеспечения безопасности зерна также было выделено около 600 млн юаней средств на сельскохозяйственное производство и охрану водных ресурсов.

600 млн юаней будут использованы для восстановления сельскохозяйственного производства, пересадки сельскохозяйственных культур, закупки необходимых материалов для возобновления производства и ремонта проектов по охране водных ресурсов в пострадавших от стихийных бедствий регионах.