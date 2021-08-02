Петропавловск-Камчатский, 2 августа, 2021, 07:42 — ИА Регнум. На Камчатке в отношении старшего государственного инспектора отдела оперативного государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания Росрыболовства возбуждено уголовное дело. Его подозревают в вымогательстве взятки через посредника, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 2 августа в региональном СУ СКР.

Puschinka Красная икра

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Госинспектор в Усть-Большерецком районе выявил нарушения при проверке деятельности Некоммерческой организации Родовая община коренных малочисленных народов севера. Вместо того, чтобы составить протокол об административном правонарушении, он потребовал взятку в 100 кг красной икры. Представитель общины передал посреднику продукцию общей стоимостью 450 тыс. рублей.

Посредник был задержан. До госинспектора взятка не успела дойти.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии завершено расследование и передано в суд уголовное дело в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Правоохранители считают, что он потребовал от подчинённых передать ему часть премии.