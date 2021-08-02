Улан-Удэ, 2 августа, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Бурятии зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, один скончавшийся был младше 65 лет.

Коронавирус

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Таким образом, всего за время пандемии в республике жертвами COVID-19 стали 1694 человек.

В стационарах по ситуации на утро 2 августа остаются 932 пациента, 106 из которых размещены в реанимации. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 56 тяжёлых больных.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1229 койка: занято — 932, свободно — 297 койки. Занятость коечного фонда составляет 75,8%», — отметили в оперштабе.